Москва, , 18:44 — REGNUM С каждым годом количество реализованных экоинициатив растет. Этому способствует и пропаганда осознанного потребления, и создание соответствующих условий для общества, и возрастающий уровень социальной ответственности бизнеса по части экологических проектов. Согласно исследованию Nielsen, 81% людей во всем мире уверены, что бизнес должен заботиться об окружающей среде. Сегодня для многих потребителей, особенно причастных к поколению миллениалов, тема экологии очень близка, и свои покупки они совершают, опираясь в том числе на внедряемые компанией «зеленые» решения.

«Умный магазин» и детские площадки: как бизнес помогает решать экопроблемы «Пятерочка»

Мировые бренды и российские компании, осознавая, какое влияние бизнес оказывает на окружающую среду, стараются снижать степень этого воздействия, предлагая и реализуя все новые решения с приставкой «эко». Начиная с малых, внутрикорпоративных изменений, компании переходят к действиям, направленным на внешний мир. Так, Coca-Cola проводила кампанию по установке контейнеров для переработки пластиковой упаковки, а обувная сеть Rendez-Vous предлагает покупателям передавать в свои магазины старую обувь, которая после переработки отправляется на создание покрытий для детских площадок. Известный спортивный бренд Adidas выпускал кроссовки из переработанного океанического мусора, производители товаров внедряют биоразлагаемую упаковку, а крупные продуктовые ретейлеры отправляют на переработку картон, полиэтилен и прочий мусор, оставшийся от поставки продуктов, предлагают пакеты с добавлением переработанного пластика, а также вводят в ассортимент многоразовые сумки и мешочки для фруктов.

«Умный магазин» и детские площадки: как бизнес помогает решать экопроблемы «Пятерочка»

Экоинициативы реализуются не только в «вещественном» аспекте, ведь нагрузку на окружающую среду оказывают и промышленные отходы, и чрезмерное потребление воды и электроэнергии. Из последних успешных российских кейсов по минимизации потребления электроэнергии можно привести систему «Умный магазин» торговой сети «Пятерочка», которая сейчас реализуется во всех регионах присутствия компании. Во все операционные и эксплуатационные процессы магазина встраиваются специальные датчики и программное обеспечение. Это позволяет фиксировать изменения температуры, освещения и теплового режима на улице и в зале, а затем автоматически корректировать работу всех систем с учетом этих изменений. Благодаря этому удается не только сократить расход электричества в каждом торговом объекте на 4,9%, но и минимизировать число аварийных ситуаций. К слову, данная экоинициатива победила во втором всероссийском конкурсе «Надежный партнер — экология» в номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» среди крупных предприятий страны, итоги которого подвели на прошлой неделе.

«Умный магазин» и детские площадки: как бизнес помогает решать экопроблемы «Пятерочка»

Факт: чем больше экорешений внедряют крупные предприятия, тем лучше для окружающей среды. Более безопасные энергетические системы и более осознанное предложение наряду с потреблением становятся неотъемлемой частью стратегий устойчивого развития крупных компаний. Такое движение в сторону «зеленых» инициатив благотворно сказывается не только на бизнесе, но и обществе в целом.