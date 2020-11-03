Москва, , 18:40 — REGNUM Пакет законопроектов, обязывающих граждан отчитываться в ФНС о движениях по их зарубежным электронным кошелькам, а также вводящий штрафы за такое нарушение внесли в Госдуму депутаты комитета нижней палаты парламента по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Первый законопроект вводит обязанность резидентов представлять в налоговые органы наряду с отчётами о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской федерации, также отчёты о переводах денежных средств по электронным кошелькам. Речь идет о случаях, когда сумма операций по зачислению за отчётный год превышает 600 тыс. рублей или эту сумму в валюте.

За неуведомление налоговых органов о таком движении средств предполагается штраф для граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20% до 40% суммы средств.

За нарушение сроков предоставления данных в ФНС предполагается предупреждение или административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчётов для граждан в размере от 300 рублей до 3 тыс. рублей, должностных лиц в размере от 500 до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если проект закона найдет поддержку, нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.