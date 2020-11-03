Майкоп, , 18:29 — REGNUM Ряд поручений по реализации Индивидуальной программы развития Республики Адыгея дал глава региона Мурат Кумпилов в ходе рабочего совещания с руководителями отраслевых министерств и муниципалитетов 3 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020−2024 годы была утверждена в апреле 2020 года, документ подписан председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. В целях реализации мероприятий программы Адыгее из федерального бюджета будет направлено пять миллиардов рублей. В соответствии с распоряжением правительства, на 2020 — 2022 годах в федеральном бюджете предусмотрены средства для реализации индивидуальной программы Адыгеи — ежегодно по одному миллиарду рублей. Как подчеркнул глава РА Мурат Кумпилов, эти средства пойдут на конкретные дела.

Практическая реализация программы стартовала в 2020 году, на данный момент завершён первый проект программы: в Майкопе открыт новый медицинский центр, который включает реабилитационный центр, стоматологическую поликлинику и зуботехническую лабораторию.

На совещании обсуждались вопросы реализации других проектов программы, а также планы на 2021 год. Как сообщил премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, в 2021 году в индивидуальную программу входят восемь мероприятий, из них три новых проекта, остальные — переходящие.

Так, в 2021 году будет продолжено строительство автомобильной дороги «Даховская — плато Лагонаки». Глава Адыгеи потребовал активизации дорожного строительства, подчеркнув, что в этом году погодные условия позволяют выполнить работы сверх плана. Мурат Кумпилов также контролирует исполнение поручений, которые были ранее даны в ходе поездки на объект в части качаства строительства, создания остановочных карманов и другой инфраструктуры с учетом развития туризма.

Также продолжатся работы по реконструкции Пушкинского народного дома в Майкопе. Как доложил министр культуры РА Юрий Аутлев, в этом году будет поставлено дорогостоящее светотехническое, а также звуковое оборудование и начнется его монтаж. Также будет продолжена реализация проекта по созданию инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, приобретение нового оборудования. Руководитель комитета по физической культуре и спорту РА Мурат Дагужиев доложил, что план будет выполнен и средства освоены.

В 2020 году стартовала подготовка к реализации ещё двух мероприятий программы, это реконструкция автоматизированной газораспределительной станции в п. Краснооктябрьском и создание инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей в Майкопе.

Основными мероприятиями программы является решение вопросов технологического присоединения в туристской отрасли, укрепление берегов реки Белой в Майкопе. В 2021 году стартует создание промышленного парка «Яблоновский». Геннадий Митрофанов уточнил, что уже обозначен якорный инвестор, формируется команда, будут проведены проектно-изыскательские работы. Мурат Кумпилов поручил уделить этому проекту особое внимание, поскольку он играет существенную роль в развитии Адыгеи.

«Промышленный парк «Яблоновский» — перспективная площадка, которая должна дать импульс дальнейшей работе по привлечению инвестиций, развитию экономики региона. Чтобы в его реализации не было сбоев, нужно исключить административные барьеры, наладить эффективное межведомственное взаимодействие. Должна быть и грамотная концепция, чтобы быстрее приступить к проектированию промпарка», — сказал глава Адыгеи.

Глава республики подчеркнул значимость реализации индивидуальной программы как дополнительного, но существенного инструмента для ускоренного социально-экономического развития региона.

«В этой работе у нас есть максимальная поддержка Правительства РФ, и мы должны сделать всё для своевременного достижения поставленных целей, эффективного исполнения взятых на себя обязательств», — сказал Мурат Кумпилов.