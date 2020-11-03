Ульяновск, , 18:09 — REGNUM В Ульяновской области до 2025 года планируется построить более 654 км внутрипоселковых газопроводов в 92 населённых пунктах. Об этом было заявлено на онлайн-встрече губернатора Сергея Морозова с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Ulgov.ru

Сергей Морозов в начале своего выступления поблагодарил «Газпром» за эффективную совместную работу, напомнив, что в 2005 году, когда он возглавил Ульяновскую область, уровень газификации составлял 30%, а в 2020 году превысил 70%. В газификацию вложено более 15 млрд рублей.

Говоря о планах, губернатор акцентировал внимание на ходе выполнения первого этапа плана-графика в части обеспечения загрузки 14 новых межпоселковых газопроводов в 52 населённых пунктах: за счёт средств регионального бюджета проложены газовые трубы в 28 населённых пунктах.

«По 18 населенным пунктам проектные работы выполнены, по шести завершатся в 2020 году. При этом из запроектированных объектов в четырёх населённых пунктах строительство газопроводов завершается», — проинформировал Сергей Морозов, отметив, что дополнительно разработаны графики в муниципалитетах по переводу на газ 139 социальных объектов и коммунальных предприятий.

Итоги газификации Ulgov.ru

Губернатор Ульяновской области подчеркнул, что стоит амбициозная задача — газифицировать до 2025 года более 90 населенных пунктов.

Второй этап плана-графика синхронизации ПАО «Газпром» предполагает строительство 24 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 543,6 км, подрядчики уже определены. Для подключения домов к газу будут построены внутрипоселковые сети в 92 населённых пунктах.

Зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов Ulgov.ru

«У нас налажено хорошее взаимодействие и с губернатором, и с правительством Ульяновской области. Уже проделана огромная работа. За весь период нашей совместной работы «Газпром» направил значительные инвестиции, что позволило существенно продвинуться в темпах газификации Ульяновской области», — сказал зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

С 70-процентного уровня газификации Ульяновской области планируется к 2025 году выйти на 72%.