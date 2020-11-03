Ульяновск, 3 ноября 2020, 18:09 — REGNUM В Ульяновской области до 2025 года планируется построить более 654 км внутрипоселковых газопроводов в 92 населённых пунктах. Об этом было заявлено на онлайн-встрече губернатора Сергея Морозова с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Сергей Морозов в начале своего выступления поблагодарил «Газпром» за эффективную совместную работу, напомнив, что в 2005 году, когда он возглавил Ульяновскую область, уровень газификации составлял 30%, а в 2020 году превысил 70%. В газификацию вложено более 15 млрд рублей.
Говоря о планах, губернатор акцентировал внимание на ходе выполнения первого этапа плана-графика в части обеспечения загрузки 14 новых межпоселковых газопроводов в 52 населённых пунктах: за счёт средств регионального бюджета проложены газовые трубы в 28 населённых пунктах.
Губернатор Ульяновской области подчеркнул, что стоит амбициозная задача — газифицировать до 2025 года более 90 населенных пунктов.
Второй этап плана-графика синхронизации ПАО «Газпром» предполагает строительство 24 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 543,6 км, подрядчики уже определены. Для подключения домов к газу будут построены внутрипоселковые сети в 92 населённых пунктах.
С 70-процентного уровня газификации Ульяновской области планируется к 2025 году выйти на 72%.