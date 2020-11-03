Москва, , 18:05 — REGNUM Если на выборах в США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то цены на нефть стабилизируются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«Победа Трампа — это, по сути, сохранение статус-кво, так как очевидно, что он будет продолжать прежний курс во внутренней политике, во взаимоотношениях с Китаем, — сказала она. — Байден будет более лоялен к Китаю, что, с одной стороны, может благополучно сказаться на рынках, а, с другой стороны, его приход к власти и дальнейшие шаги — это в целом ситуация неопределенности. Выборы — один из главных факторов, влияющих на курс доллара по отношению к рублю. Отчасти это происходит потому, что многие эксперты считают Байдена более агрессивно настроенным по отношению к России».

Как полагает Кошелева, предстоящие выборы влияют на цены на нефть.

«Известно, что Трамп не является ярым сторонником «зеленой экономики», поэтому его победа будет хорошим знаком для нефтяных компаний, — пояснила эксперт. — Байден, напротив, высказывается за сокращение потребления нефти. Все это значит, что цены на нефть стабилизируются после выборов. Сейчас они находятся в ситуации неопределенности, и, конечно, это сказывается на цене».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал «исцелить душу народа».