Нью-Йорк, США, , 17:56 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» 3 ноября, в день выборов президента Соединенных Штатов.

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На старте торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 213,64 пункта (0,79%), до 27 138,69 пункта, индекс S&P 500 вырос на 26,01 пункта (0,79%), до 3336,25 пункта, индекс Nasdaq вырос на 81,05 пункта (0,74%), до 11 038,66 пункта.

Неизвестно, победа какого кандидата, Джо Байдена или Дональда Трампа, больше воодушевит фондовый рынок США. По прогнозу JPMorgan, индексы сильнее вырастут после переизбрания Трампа, однако большинство сотрудников корпораций Уолл-стрит поддерживает Байдена.

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