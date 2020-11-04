Москва, , 03:02 — REGNUM Выводы, которые сделала Еврокомиссия относительно рыночных механизмов в экономике России, оказались ожидаемо полны критики. Почему критика ЕК это не такой уж плохой знак и для экономики РФ еще совсем не все потеряно, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Предприятия малого бизнеса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доклад ЕК содержит сетования по поводу неразвитости в России по вине российского правительства таких «обязательных» черт экономики как пресловутая «рыночность» или влияния профсоюзов. По сути, претензии ЕК можно свести к простому утверждению о гибельности малого количества частных владельцев в высших сферах российской экономики, а также отсутствия организаций, профессионально занимающихся защитой прав трудящихся.

Но стоит ли верить евросоюзовским утверждениям безоговорочно? Ведь как минимум существование широкого госсектора в отдельных областях российской экономики уже подтвердило свою необходимость. Может быть и с профсоюзами все не так однозначно? Читайте статью Галины Смирновой «Доклад Еврокомиссии о России: глобализации мешает российское правительство».