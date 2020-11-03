Чебоксары, 3 ноября 2020, 17:34 — REGNUM В Чувашии создают оперативный штаб по вопросам строительства скоростной автомагистрали Москва — Нижний Новгород — Казань (М-12) в рамках формирования международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев 3 ноября.
Документом утверждён состав оперштаба. Организационно-техническое обеспечение деятельности оперативного штаба возложено на министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. Оперштаб возглавил глава правительства региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 1 ноября в Чувашии должны быть завершены работы по планировке территории, где пройдёт скоростная федеральная трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления по технической политике государственной компании «Российские автомобильные дороги»Алексей Борисовна встрече с главой Чувашии Олегом Николаевым 6 октября.
Напомним, общая протяжённость трассы составит 729 км, она пройдёт по пяти регионам России.
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