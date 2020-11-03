Москва, , 17:27 — REGNUM Стабильность экономической политики Москвы бизнес воспримет положительно, заявил 3 ноября глава исполкома московской «Деловой России» Евгений Базылев, комментируя проект бюджета столицы на 2021 — 2023 годы.

«Мы видим, что расходы инвестиционной части бюджета сократились. В текущих условиях перераспределение в пользу расходов на здравоохранение вполне логично. Тем не менее, расходы на экономику по-прежнему занимают второе место в бюджете города. И в целом их сокращение незначительно», — сказал он.

Базылев обратил внимание, что половина инвестиционного бюджета — адресная инвестиционная программа мэрии Москвы, назвав продолжение программы критически важным для социально-экономической стабильности столицы.

«Думаю, что бизнес положительно воспримет стабильность экономической политики города, и приток частных инвестиций в экономику Москвы сохранится на высоком уровне», — отметил глава исполкома.