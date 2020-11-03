Париж, , 17:32 — REGNUM SNCF, французское государственное предприятие, управляющее железными дорогами, снизит количество регулярных маршрутов поездов на 70% из-за падения количества поездок в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщает France Info, во вторник, 3 ноября, представители железнодорожной компании SNCF подтвердили, что с 4 ноября они начинают «процесс дополнительной адаптации» к условиям режима самоизоляции, введенного в стране 30 октября, и снизят количество рейсов поездов на 70%.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 518 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,466 млн.

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