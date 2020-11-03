Женева, Швейцария, , 17:20 — REGNUM Гонконг намерен оспорить в суде Всемирной торговой организации (ВТО) требование США о маркировке гонконгской продукции как «сделанной в Китае», 3 ноября сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению ВТО, Гонконг сделал «запрос на консультации» 30 октября, что является началом процедуры торговых споров в организации.

Требование Таможенной и пограничной службы США по маркировке продукции из Гонконга должно вступить в силу 10 ноября.

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