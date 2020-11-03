Москва, , 17:16 — REGNUM Власти Москвы осознанно идут на увеличение дефицита городского бюджета. Об этом 3 ноября сообщил вице президент МТТП Сурен Варданян, комментируя проект бюджета на 2021 — 2023 годы.

«С целью реализации планов развития, город осознано идет на увеличение дефицита бюджета, с дальнейшим его сокращением путем экономии расходов. Это мера конечно коснется и государственных закупок», — сказал он.

Варданян отметил, что у столицы есть возможность заимствовать недостающие средства.

«Город очень надежный и аккуратный заемщик. На сегодня городской долг составляет порядка 1.1% от объема доходов бюджета. Такой процент долга не сказывается на стабильности и стрессоустойчивости городского бюджета», — считает вице-президент МТПП.