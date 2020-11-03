Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев стал генеральным директором АО «Стройтрансгаз», подконтрольного миллиардеру Геннадию Тимченко. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На этом посту Лавленцев сменил Игоря Забирана, который пришел в компанию только в апреле 2020 года из «СКА Арены» — структуры, которая при помощи «Стройтрансгаза» будет возводить ледовый стадион на месте обрушенного СКК «Петербургский» в Московском районе. На эти цели городской бюджет передаст концессионеру 5 млрд рублей в 2021 году. Теперь Забиран будет заместителем Лавленцева.

Лавленцев же еще летом приобрел долю около 20% в «Стройтрансгазе». Напомним, компания не скрывает своих амбиций не только в секторе спортивных строек, но и по созданию конкуренции на рынке петербургского метростроения.

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Напомним, Лавленцев в качестве вице-губернатора курировал сферу ЖКХ, благоустройства и энергетики Петербурга в 2013—2014 годах. С 2015 года он трудился главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента России.

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