Москва, , 16:58 — REGNUM Акцент в новом бюджете Москвы будет сделан на системе здравоохранения. Об этом 3 ноября сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов («Единая Россия»).

Депутат отметил, что столичный бюджет остаётся социально-ориентированным.

«Однако город планирует не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить их, потому что жители — это главный ресурс и ценность Москвы. Социальная поддержка затронет практически все слои населения города. Особый акцент, конечно, будет на системе здравоохранения, потому что в этом году она столкнулась с колоссальной нагрузкой. Задача — обеспечить доступной медпомощью по всем направлениям, а также усилить профилактические меры, которые являются основой здоровья граждан. Этот год нам это явно продемонстрировал», — сказал Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму проект бюджета на 2021−2023 годы.