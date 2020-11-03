Ярославль, , 16:40 — REGNUM К уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову поступила копия обращения от бизнеса в адрес губернатора региона с просьбой не вводить новые ограничительные меры в отношений предприятий общепита и гостиниц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Правительство Ярославской области

Предприятия сферы туризма, гостиницы и общепит встревожены анонсированными на прошлой неделе «коронавирусными» ограничениями. Напомним, речь шла о приостановке работы заведений общепита и event-отрасли в период с 23:00 до 6:00 часов, а также запрете общепиту проводить массовые мероприятия численностью более 10 посетителей.

В обращении, под которым подписались 122 предпринимателя из Ярославля, Ростова, Углича и Рыбинска, указано, что предлагаемые ограничительные меры «приведут к самым катастрофическим последствиям». У большинства предприятий с марта по октябрь выручка упала более, чем на 50%, а в отдельных случаях — в несколько раз. Многие представители отрасли считают, что ограничение времени работы предприятий до 23 часов приведет к падению выручки еще на 30%, а для некоторых станет «началом конца».

Кроме того, организации сферы гостеприимства просят рассмотреть ряд мер, направленных на поддержку отрасли: речь идет о продлении льготных условий выплаты арендных платежей, возобновлении прямых субсидий бизнесу и так далее.

Альфир Бакиров сообщил, что по этому вопросу ещё на прошлой неделе он встречался с председателем Общественного совета по туризму при областном департаменте туризма Александром Седухиным.

«Аргументы предпринимателей, которые работают в сфере гостеприимства, поддерживаю. Во-первых, это отсутствие у нас заведений, которые по примеру Москвы вмещали бы на своих площадках тысячи гостей, создавая тем самым серьезную угрозу заражения. Во-вторых, это наличие у законопослушного бизнеса обязательств — налоги, кредиты, зарплаты, арендная плата останутся прежними, а ограничения лишат сферу услуг весомой части заработка. И, в-третьих, пострадает вся туристическая отрасль региона, у которой и так начался «мертвый сезон». Также предприниматели задаются логичным вопросом, почему именно рестораны и event-индустрия? Ведь ограничивать общение и «разрывать цепочки» контактов тогда нужно и в других сферах нашего быта, а не только ночью и в общепите», — рассказал Альфир Бакиров.

Уполномоченный также просит правительство области ещё раз взвесить все «за» и «против» введения таких ограничений и надеется, что консолидированное мнение бизнес-сообщества будет услышано. Официальное письмо об этом будет направлено в ближайшие дни.

Также Альфир Бакиров считает, что в условиях «второй волны» государство должно продлить меры господдержки бизнеса.

«Данное требование внесено в резолюцию июльского межрегионального совещания уполномоченных. Документ был направлен в органы власти всех уровней, в том числе, в адрес Правительства РФ. К сожалению, пока все эти предложения остались на бумаге», — сообщил Альфир Бакиров.

Официального постановления правительства области, регламентирующего работу заведений общепита в ночное время, пока нет. После 23.00 часов ярославские кафе и рестораны работают в обычном режиме.

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