Москва, , 16:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Московскую городскую думу проект бюджета на 2021−2023 годы. Об этом 3 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы одобрило и внесло в Московскую городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов», — говорится в информации.

Отмечается, что в проекте учитывается влияние пандемии коронавируса на бюджетную систему города. При этом социальные обязательства перед жителями столицы будут выполнены в полном объёме.