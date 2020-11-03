Москва, , 16:23 — REGNUM В случае победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена Китай может получить экономические дивиденды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Предвыборная риторика Байдена во многом строится на критике действий Трампа, а значит, в случае победы демократа ему придется развернуть часть «векторов» Дональда Трампа, в том числе ускорить затухание торговой войны с Китаем, — сказал Чередниченко. — Иначе говоря, Китай может получить свои экономические дивиденды в случае победы Байдена. Это позволит Китаю ускорить восстановление экономики после пандемии и продолжить свободную экспансию на внешние рынки. Прежде всего на американский».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что Демократическая партия США не имеет конструктивной внутриполитической повестки.

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