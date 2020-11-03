Москва, , 16:21 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп сохранит свой пост, то экономическое давление на РФ будет базироваться на взвешенной оценке бизнес-интересов, а не только на желании политической расправы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Если победит кандидат от республиканцев, то прорыва в отношениях между Москвой и Вашингтоном ждать не следует, однако несомненным плюсом в этом случае будет прогнозируемость курса, пусть так же нацеленного на усиление давления на Москву, — пояснил Чередниченко. — Однако в случае с Трампом это давление будет базироваться на взвешенной оценке всех бизнес-интересов, а не только на желании политической расправы над оппонентом».

Иначе говоря, как пояснил экономист, при принятии очередного решения будут оцениваться возможные последствия и для американского бизнеса (прежде всего крупного), вовлеченного в запутанный клубок российско-европейско-китайско-американских отношений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко объяснил, какие риски для РФ таит в себе победа на выборах президента США политика Джо Байдена.

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