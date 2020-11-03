Москва, , 16:20 — REGNUM В случае победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена Россия столкнется со значительно более ощутимым санкционным давлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«О необходимости кардинального усиления этого давления кандидат от демократов заявлял неоднократно, — сказал Чередниченко. — Более того, в случае его победы даже до начала обновления «санкционного пакета» Россия получит порцию дополнительного давления в виде очередного витка проседания национальной валюты. А это еще один шаг к пробиванию уже и так увеличенного предела по инфляции в 4,2%. В условиях сохраняющейся неопределенности, связанной с распространением коронавируса, это будет воспринято экономикой достаточно болезненно».

Кроме того, Чередниченко отметил, что, помимо экономического давления, не исключены и попытки, нацеленные на политическую дестабилизацию внутри России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что для России желательно, чтобы действующий президент США Дональд Трамп сохранил свой пост.

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