Москва, , 16:18 — REGNUM Если президентом США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то американо-китайские противоречия станут не такими острыми, как сейчас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Заявления Байдена о будущей экономической политике соответствуют традиционным подходам Демократической партии к регулированию американской экономики. В них говорится о необходимости повышения социальных расходов, снижения уровня безработицы, поощрения развития малого бизнеса, — сказал Михайленко. — Можно предположить, что при Байдене в США увеличат налоги на прибыль для коммерческих компаний и богатых граждан. Ожидается вложение значительных средств в развитие транспортной инфраструктуры. В международном плане противоречия с Китаем останутся, но не будут такими острыми».

Кроме того, экономист подчеркнул, что Байден, скорее всего, вернет США к полноценной работе во Всемирной торговой организации, других глобальных и региональных международных экономических организациях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что с экономической точки зрения для России нет большой разницы между программами президента США Дональда Трампа и его соперника — кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Ни Трамп, ни Байден не станут отменять санкции против РФ – экономист

Читайте развитие сюжета: Байден попробует дестабилизировать политическую ситуацию в РФ – мнение