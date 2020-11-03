Нижний Новгород, , 16:14 — REGNUM Объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за восемь месяцев 2020 года достиг $2 млрд (161,1 млрд рублей), что на 10% больше показателя аналогичного периода 2019 года.

По словам губернатора Глеба Никитина, поставки за рубеж такой продукции из региона продолжают расти, даже несмотря на последствия пандемии коронавируса — Нижегородская область сейчас занимает 15-е место в рейтинге субъектов России по этому показателю.

При этом основными рынками сбыта нижегородской несырьевой неэнергетической продукции являются Белоруссия, экспортные поставки в которую оцениваются в $400 млн (32,2 млрд рублей), Китай — $290 млн (23,3 млрд рублей), Индия — $210 млн (16,9 млрд рублей), Казахстан — $176 млн (14,1 млрд рублей) и Бангладеш — $135 млн (10,8 млрд рублей).

Также глава региона отметил, что наблюдается тенденция не только роста объема, но и доли несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области.

«Если за восемь месяцев прошлого года она составляла 60% в общем объеме поставок за рубеж, то в 2020 году — уже 74%», — подчеркнул Глеб Никитин.