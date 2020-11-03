Москва, , 16:00 — REGNUM Рубль 3 ноября бодро отыгрывает часть потерянного ранее. Это не укрепление, это просто коррекция и сокращение доли перекупленности на площадке и не более того, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар США ближе к вечеру торгуется по 79,63 руб. и может консолидироваться в рамках 79,50−80,50 руб. Евро стоит 93,13 руб. и способен оставаться в пределах 92,50−94,00 руб.

Нефть к середине торгового дня растет в цене. Баррель нефти марки Brent торгуется по $40,21, подрастая более чем на 3% против масштабного провала днем ранее.

Волатильность тут зашкаливает, скоро проснутся заокеанские инвесторы и, думается, активность увеличится в разы.

Вряд ли стоит воспринимать всерьез то, что происходит с курсами и ценами в эти дни. Тут максимум эмоций, минимум дальновидности и предельный объем биржевых авантюр.

Через неделю на валютном и нефтяном рынке всё успокоится, тогда и будем смотреть на конъюнктуру внимательнее», — считает эксперт.

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