Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Ресторанам в Грузии запрещено работать после 22:00 по местному времени в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом, как передает пресс-служба правительства страны, 3 ноября сообщила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после заседания межведомственного комитета.

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"Сегодня мы приняли решение, что рестораны будут работать до 22:00 в масштабе всей страны. Хочу отметить, что по состоянию на сегодня это ограничение уже действует», — сказала Цкитишвили.

Она также напомнила, что в стране продолжает действовать ограничение на проведение свадеб, поминок, дней рождения и других подобных мероприятий. На них не должно присутствовать более десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в конце октября заметно выросли показатели распространения коронавирусной инфекции. По данным на 3 ноября в стране выявили 44 522 носителя SARS-CoV-2, в том числе 1943 — в течение последних суток.

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