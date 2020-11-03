Москва, , 15:53 — REGNUM Цены на нефть 3 ноября почти повторяют тенденцию вчерашнего дня, когда в первой половине дня рынок падал, а в середине дня начался безудержный рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня ко второй половине дня цена нефти марки Brent выросла на 2%, до $40,03 за баррель, вернувшись на психологически значимую отметку, а цена WTI, восстанавливаясь после падения, выросла на 2,4%, до $38,05 за баррель.

Нефтяной рынок ожидает итогов совещания в Минэнерго РФ с главами нефтяных компаний, которое началось 2 ноября и продолжится 3 ноября вечером.

Российские и зарубежные СМИ уже сообщают, что нефтяники вместе с главой министерства придут к выводу рекомендовать ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти до начала I квартала 2021 года.

Для уверенного разворота вверх цене Brent надо закрепиться сегодня выше $40 за баррель. Прогноз по вероятному коридору цены Brent на сегодня составляет $38−40,50 за баррель», — полагает эксперт.

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