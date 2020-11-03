Москва, , 15:49 — REGNUM С экономической точки зрения для России нет большой разницы между программами президента США Дональда Трампа и его соперника — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Солянникова.

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«Обе программы нацелены исключительно на реализацию интересов США и экономических агентов США. Ни одна из этих программ не предполагает отмену санкций. Поэтому с экономической точки зрения я не вижу принципиальных различий для экономики РФ в программах Байдена и Трампа, — сказала Солянникова. — Я думаю, что санкционное давление на Россию в первый год президентского срока Байдена останется таким же, каким и было».

При этом она подчеркнула, что Россия — это не самая главная тема внутриполитической борьбы республиканцев и демократов.

«Это один из вопросов, значение которого мы склонны преувеличивать. Но нужно понимать, что на самом деле актуальная повестка для США больше связана с уровнем налогообложения, налоговых льгот, объема социальных гарантий, бесплатной медицинской помощи и прочего», — сказала Солянникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин сказал, что даже если главой Белого дома США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то Америка все равно продолжит политику протекционизма и торговых войн.

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