Тольятти, Самарская область, , 15:44 — REGNUM По итогам октября 2020 года самым продаваемым авто марки Lada в России стала модель Granta. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Лидером модельного рейтинга в прошлом месяце стали автомобили семейства Lada Granta. Их автолюбители приобрели в количестве 12 756 экземпляров. Это на 8,9% больше, чем в октябре прошлого года.

На втором месте машины семейства Lada Vesta. Их дилерам удалось реализовать в количестве 11 853 экземпляров. Здесь рост продаж составил 42,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Тройку лидеров замыкают пассажирские и коммерческие версии семейства Lada Largus. Таких авто в октябре нынешнего года было реализовано 4779 единиц — на 2% больше, чем год назад.

Отдельно стоит отметить, что всего в октябре было куплено 37 030 автомобилей АвтоВАЗа (включая Lada Niva). Это на 22,5% больше, чем в октябре прошлого года.

Напомним, в середине октября нынешнего года на заводе в Нижнем Новгороде стартовала сборка коммерческого фургона на базе автомобиля Lada Granta. В линейку модели входят фургоны разной грузоподъемности.

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