Душанбе, , 15:28 — REGNUM С 1 января по начало третей декады октября 2020 года в Таджикистане собрано 243,2 тыс. тонн фруктов, что на 62,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

За отчетный период собрано 98 тыс. тонн винограда. В министерстве отметили, что розничные цены на виноград выросли почти вдвое, до 7−10 сомони (53,8−61,5 рубля) за один килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, С 1 января по начало третей декады октября 2020 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Таджикистана составил 120,4 тыс. тонн, что на 41,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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