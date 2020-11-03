Москва, , 15:18 — REGNUM Даже если главой Белого дома США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то Америка все равно продолжит политику протекционизма и торговых войн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

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«На мой взгляд, США в любом случае продолжат политику протекционизма и торговых войн, но при Байдене она может постепенно ослабевать. Поэтому для Китая, например, в этом смысле выгоднее была бы победа Байдена, — сказал Ковригин. — Исторически Демократическая партия в США отличалась идеями о необходимости большего вмешательства государства в экономику, общественную жизнь. Но как это может быть реализовано на практике, сказать пока трудно. Байден может отменить налоговую реформу Трампа и повысить налоговое бремя. В краткосрочном периоде это может привести к снижению деловой активности в США и фондовых индексов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что для России желательно, чтобы действующий президент США Дональд Трамп сохранил свой пост.

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