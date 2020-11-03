Москва, , 15:10 — REGNUM Для России желательно, чтобы действующий президент США Дональд Трамп сохранил свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

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«Если говорить в краткосрочной перспективе, то победа Трампа, пусть уже и не «нашего», предпочтительнее для фондового рынка России и в целом для экономики, — сказал Ковригин. — Трамп выглядит более предсказуемым. Россия понимает, как с ним можно сотрудничать. Байден отличается более жёсткой антироссийской риторикой, и его победа, безусловно, снизит фондовые индексы России. Однако кандидат от демократов заявляет о своём неприятии торговых войн, критикуя за это Трампа. И в этом смысле он может стать даже более последовательным и предсказуемым».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что если бы в 2020 году не вспыхнула пандемия коронавируса и в Америке не набрало бы силу движение Black Lives Matter, то действующий президент США Дональд Трамп победил бы на выборах главы государства с большим отрывом.

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