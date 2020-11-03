Москва, , 15:07 — REGNUM В 2016 году успех нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах привел российский рынок к бурному росту, однако сейчас трудно сказать, чья победа — Трампа или его соперника Джо Байдена — более выгодна России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

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«В 2016 году победа Трампа привела российский рынок к бурному росту. «Трамп наш» — тогда твердили на всех российских каналах, а в парламенте новость об его избрании встретили аплодисментами, — сказал Ковригин. — Но впоследствии это не помешало тому же Трампу ввести санкции и развязать торговые войны с другими странами. В США, хоть и являющихся президентской республикой, сформирована такая модель власти, в которой сам президент сильно зависит от Конгресса и от мнения своей партии по ключевым вопросам».

Поэтому, как подчеркнул экономист, однозначно оценить победу одного из кандидатов будет возможно только спустя определенное время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что если главой Белого дома станет кандидат от Демократической партии США Джо Байден, то он повысит налоги для корпораций, а американская нефтяная отрасль потеряет поддержку.

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