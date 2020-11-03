Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Вкладчики «Международного банка Санкт-Петербурга» пока не дождались около 70 млн рублей страховых выплат после ликвидации кредитной организации. Это следует из отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее вкладчики получили 16,5 млрд рублей страхового возмещения. Лицензия МБСП была отозвана 31 октября 2018 года, Центробанк подал иск о банкротстве. В конце 2019-го МБСП проиграл в московском Арбитраже, когда пытался оспорить отзыв лицензии.

Временные управляющие, назначенные Центробанком, обнаружили вывод активов «путем передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также приобретения неликвидных активов».

Крупнейший акционер Сергей Бажанов всё отрицал. В августе 2020 года АСВ продало на торгах спорткомплекс в Пушкине на 10 тыс. кв. метров, принадлежавший банку.

На начало мая 2020 года его долги перед 1 888 кредиторами превышали 22 млрд рублей.

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