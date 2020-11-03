Джуба, , 15:03 — REGNUM Глава Центрального банка Южного Судана Гамаль Абдалла Вани подал в отставку менее чем через 10 месяцев после вступления в должность по просьбе президента страны Сальвы Киира. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на специальный президентский указ, зачитанный на национальном телевидении в понедельник, 2 ноября.

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Причины его отставки не назывались.

Вани был назначен на пост главы Центробанка после увольнения своего предшественника Диера Тонг Нгора. Теперь Нгора восстановили в должности управляющего Центральным банком.

В июле Вани заявил, что Банк Южного Судана под его руководством внедрит план «переработки сырого золота» для того, чтобы спасти экономику, которая сильно пострадала от падения цен на нефть и пандемии коронавируса.