Сеул, , 14:56 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года экспорт наборов для диагностики коронавируса из Южной Кореи составил 1,3 трлн вон (~$1,22 млрд), что на 187% больше по сравнению с общим объёмом экспорта наборов в 2019 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и качеству пищевых продуктов и медикаментов.

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По их словам, экспорт 197 наборов, получивших лицензию, осуществляется в более чем 160 стран мира, включая Индию, США, Бразилию и Италию. Эксперты предполагают, что к концу года показатель может вырасти до 200%.

С начала пандемии во всем мире выявлено более 46,9 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали более 1,21 млн человек.