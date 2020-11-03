Ташкент, , 14:44 — REGNUM Власти США сохранили за Узбекистаном право беспошлинной торговли, закрыв дело об использовании принудительного труда в республике. Об этом сообщает агентство «Дунё» со ссылкой на узбекистанское посольство в Вашингтоне.

Офис торгового представительства при исполнительном аппарате президента США не будет пересматривать преференции в отношении Узбекистана.

Ранее распространение «Генеральной системы преференций» в отношении республики оказалось под вопросом из-за нарушений прав трудящихся. Дело было инициировано в 2008 году по запросу «Международного форума за права трудящихся».

30 января в офисе торгового представительства США прошли слушания с участием делегации из Узбекистана. Интересы республики на слушаниях представлял министр занятости и торговых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.

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