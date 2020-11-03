Москва, , 14:40 — REGNUM Если главой Белого дома станет кандидат от Демократической партии США Джо Байден, то он повысит налоги для корпораций, а американская нефтяная отрасль потеряет поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

Джо Байден Gage Skidmore

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«Байден обещает стимулировать национальных производителей, которые производят продукцию на территории США. Байден повысит налоги для корпораций. Нефтяники потеряют поддержку президента при Байдене, и рынок нефти может недополучить некоторый объем, — сказал экономист. — Сейчас важно стабилизировать экономику и соблюсти баланс между поддержанием экономической активности и безболезненными ограничениями. Но раскол Сената приведет к затягиванию одобрения пакета стимулов, что отложит процесс восстановления экономики США».

А это, как пояснил эксперт, в свою очередь, означает риски и для мировой экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что Соединенным Штатам Америки требуется немного терпения, чтобы вернуться к уровню февраля 2020 года, когда в стране был самый низкий уровень безработицы за 50 лет.

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