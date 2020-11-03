Казань, , 14:43 — REGNUM В Татарии 755 населенных пунктов в сельской местности во всех 43 районах республики вошли в список, утвержденный министерством цифрового развития России, где будут проведены интернет и сотовая связь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минцифры РТ.

Населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек, будут обеспечены интернетом в рамках федерального закона «О связи». Кроме этого, качественная сотовая связь появится в восьми селах Татарии — Старая Тахтала Алькеевского района, Удмуртские Ташлы Бавлинского района, Ключи Бугульминского района, Верхняя Шунь Кукморского района, Елаур, Новая Тумба, Чувашский Тимерлек Нурлатского района, Монастырское Тетюшского района.

Всего по программе интернетом по стране обеспечат 24 670 таких населенных пунктов, 2 389 сел — сотовой связью.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2020 году подключили к скоростному интернету 1045 школ. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,1 млрд рублей. В Татарии 499 школ не вошли в программу. По поручению главы РТ Рустама Минниханова в этих школах также провели интернет, но за счет региональных средств.

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