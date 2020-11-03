Москва, , 14:37 — REGNUM Даже если в Америке сменится президент и главой Белого дома окажется кандидат от Демократической партии США Джо Байден, торговые войны США и Китая продолжатся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

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«Байден — не сторонник торговых войн. Но торговые войны продолжатся. Байден — сторонник развития внутреннего рынка. Он обещал приоритетность национальным товарам и поддержку своим корпорациям. Также Байден обвиняет Китай в том, что они заимствует и американские идеи, и креатив. Характер войн может поменяться, но в целом они сохранятся, — сказал экономист. — Китай в надежде на более мягкую конфронтацию сделает ставку на Байдена. Но это только надежда. В Китае хорошо понимают, что американская политика в отношении Китая не изменится».

Как полагает экономист, американский политический истеблишмент солидарен в том, что Китай надо сдержать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев рассказал, как может измениться санкционная политика США.

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