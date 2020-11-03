Токио, , 14:31 — REGNUM В 2020 году Китай увеличил объём поставок продовольствия и удобрений в КНДР. Об этом сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на свои источники.

По данным южнокорейских правительственных источников, в текущем году Пекин поставил в Пхеньян 500 тыс. — 600 тыс. тонн продовольствия и 550 тыс. тонн удобрений.

По данным китайских источников, с июня по август Китай направил в КНДР 600 тыс. тонн зерна, однако в результате обрушившихся на Корейский полуостров тайфунов Пхеньян запросил у Пекина еще около 200 тыс. тонн продовольствия.

По прогнозам китайских специалистов, в текущем году урожайность продовольственных культур в КНДР составит 3,5−3,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн меньше необходимого.

Напомним, что в 2013 году Пекин сократил оказание продовольственной помощи Пхеньяну из-за ядерных испытаний, однако после визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР в июне 2019 года стороны возобновили поставки.