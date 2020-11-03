Москва, , 14:28 — REGNUM Во второй половине октября 2020 года в России выросла стоимость машин только шести компаний из сорока девяти. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Стоит отметить, что те марки, которые откорректировали стоимость своих моделей в конце прошлой недели, относятся к массовому сегменту. Среди компаний, которые увеличили цены на авто: Renault, KIA, Skoda, Volkswagen, Peugeot и Changan. Основная же часть компаний откорректировала прайсы на машины в сентябре и первой половине октября.

Автомобили французского автопроизводителя Renault подорожали от 1,5 до 3,7%. Корейская автокомпания KIA увеличила стоимость на большую часть авто модельного ряда до 0,5−2,1%, а Volkswagen поднял стоимость на свои машины в пределах 0,8−3,2%.

Что же касается машин компании Skoda, то у этого автопроизводителя выросла цена на две модели — кроссовер Karoq (1,9−2,3%) и лифтбек Rapid (2,2−3,4%). Peugeot поднял цену на модель 5008 (0,4%). У китайской компании Changan авто подорожали на 5,1−6,7%.

Напомним, по итогам восьми месяцев нынешнего года в России наибольшее значение средней цены было зарегистрировано в сегменте люксовых машин — 7 567 585 рублей.

При этом реализация этого сегмента авто за отчётный период «просела» на 27,5% по сравнению с прошлым годом.

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