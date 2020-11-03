Уфа, , 14:17 — REGNUM Центр стратегических разработок создают в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос формирования этого центра был рассмотрен на заседании президиума правительства региона.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, в центре будут разрабатываться проекты и стратегические инициативы, которые будут направлены на экономическое развитие региона. Помимо этого, центр будет сопровождать эти проекты от их зарождения до разработки механизма их реализации. Центр должен стать первым помощником для органов власти региона.

Отмечается, что центр будет также вести работу по расширению участия Башкирии в федеральных проектах и программах, а также по привлечению дополнительных ресурсов.

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