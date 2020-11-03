Тольятти, Самарская область, , 14:22 — REGNUM АвтоВАЗ принял решение о работе в выходные дни в ноябре 2020 года. Об этом 3 ноября сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на сообщение первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа.

Согласно изданному приказу, производственные линии В0 будут работать в нерабочий праздничный день 4 ноября, а также в выходной день 28 ноября в дневные смены продолжительностью 10 часов.

Также будет организована работа производственного комплекса СКП Kalina. Сотрудники комплекса выйдут в дневную смену в выходной день 21 ноября. Продолжительность смены также составит 10 часов. Работа СКП будет организована в выходной день 28 ноября в дневную смену продолжительностью 10 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года АвтоВАЗ планирует ввести неполную четырёхдневную рабочую неделю. В таком режиме автопредприятие будет функционировать полгода. В компании объясняют данное решение негативными прогнозами развития российского авторынка.

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