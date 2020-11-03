Москва, , 14:12 — REGNUM Падение нефтяных цен в первых числах ноября было в большей степени обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки в мире, в результате чего в ряде стран был повторно введен режим строгого карантина, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что в таких условиях темпы восстановления мировой экономики замедлятся, и спрос на нефть будет оставаться ниже докризисных уровней еще довольно продолжительное время.

Помимо этого, на нефтяном рынке все еще велики риски со стороны предложения. Так, Ливия продолжает активно наращивать нефтедобычу после снятия форс-мажора. К настоящему моменту в стране добывается порядка 800 тыс. баррелей в сутки, и к началу 2021 года планируется увеличить этот объем до 1,3 млн баррелей в сутки.

Следует отметить, что Ливия не участвовала в сделке ОПЕК+ и, таким образом, не связана обязательствами по ограничению добычи в рамках этого договора.

Вместе с тем, поддержку нефтяным ценам может оказать возможная отсрочка смягчения квот со стороны ОПЕК+. Позитивная динамика нефтяных цен с начала этой недели как раз и обусловлена ожиданиями участников рынка, что на следующем заседании организации странам-участницам соглашения удастся договориться о сохранении ограничений на добычу в размере 7,7 млн баррелей в сутки.

Если действующие квоты на добычу будут сохранены, нефтяные цены получат импульс для роста. Также важную роль для рынка черного золота будет играть исход президентских выборов в США.

Стоит отметить, что кандидат от Демократической партии Джо Байден является сторонником «зеленой энергетики» и в случае своей победы обещает стимулировать процесс перехода на возобновляемые источники энергии.

В свою очередь, для нефтяного рынка это будет означать сокращение спроса и, соответственно, снижение цен в средне‑ и долгосрочной перспективе.

Напротив, действующий президент Дональд Трамп намерен оказывать поддержку нефтяной отрасли в случае своего переизбрания на второй срок, что для рынка черного золота подразумевает более позитивный сценарий развития», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть 3 ноября снижаются, ожидая новостей из США по выборам президента. Нефть марки Brent снизилась на 0,15% — до $38,91, WTI — а 0,03% — до $36,80.

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