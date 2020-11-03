Уфа, , 14:03 — REGNUM Единовременную выплату работникам организаций социального обслуживания, которые продолжают работать в условиях действия карантина или изоляции, предоставят в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, это решение было принято 3 ноября на заседании президиума правительства республики.

Отмечается, что в данном случае речь идет о сотрудниках соцучреждений, которые продолжают работать на протяжении 14 дней по месту нахождения поставщиков социальных услуг, находящихся в условиях автономного режима работы или действия карантина.

Сообщается, что на текущий момент с 20 апреля текущего года в условиях действия карантина работают АНО ЦСОН «Доверие-К», расположенный в селе Шарипово Кушнаренковского района и с 18 апреля текущего года работают ООО ЦСОН «Семья» в деревне Ирсаево Мишкинского района.

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