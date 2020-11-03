Москва, , 14:01 — REGNUM Программа по возврату части потраченных на отдых внутри России денег оказала существенную поддержку туристической отрасли. Об этом 3 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первая неделя кешбэка была феерической. Был всплеск. Число бронирований в первую неделю у некоторых компаний увеличилось на 50−60% по сравнению с прошлом годом», — сказала Ломидзе.

При этом она ответила, что подобный скачок фиксировался только в первую неделю старта программы, после чего ажиотаж спал.

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