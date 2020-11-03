Москва, , 13:53 — REGNUM Потребительские расходы российских граждан с 26 октября по 1 ноября 2020 года сократились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это следует из данных на сайте «Сбериндекс».

Спрос на услуги за отчетный период сократился на 32%, расходы на авиабилеты сократились на 55%, на кафе и рестораны — на 53,2%, на развлечения — на 69,5%. Спрос на товары в целом сократился на 1,2%.

Вместе с тем расходы на лекарства выросли на 34,3%, на телекоммуникационные услуги — 8,6%, медицинские услуги — 6,5%, продукты — 5,6%.