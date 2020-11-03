Москва, , 14:00 — REGNUM Население России перестало покупать туристические путёвки заранее. Об этом 3 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, люди в большей степени планируют свой отдых в краткосрочной перспективе, не заглядывая далеко вперед.

«Глубина продаж сильно сократилась. Люди боятся планировать вперед. Новый год кажется не скоро. Продажи есть, но они аккуратные. Это если мы говорим о массовом, среднем ценовом сегменте», — сообщила Ломидзе

Читайте ранее в этом сюжете: В АТОР рассказали, как туриндустрия смогла «удержаться на плаву»