Уфа, , 13:53 — REGNUM Новую технику на 7,8 млрд рублей приобрели в текущем году аграрии Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, итоги работы агропромышленного комплекса региона в текущем году рассмотрели на онлайн-совещании в правительстве Башкирии.

Отмечается, что глава республики Радий Хабиров дал высокую оценку модернизации парка техники: в текущем году было закуплено техники на 7,8 млрд рублей. Это на 2,9 млрд рублей больше, чем в прошлом году. До 2024 года планируют закупить еще около четырех тысяч комбайнов и тракторов.

Сообщается, что хорошие результаты получили предприятия Башкирии, которые экспортируют сельхозпродукцию: в текущем году экспорт увеличился на 40 млн долларов и достиг 113,7 млн долларов.

По словам чиновников, около 300 семей получили жилье в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». А в населённых пунктах региона были возведены около 19 км водопроводов и свыше 21 км газопроводов.

По словам Радия Хабирова, правительству региона было поручено разработать программу развития перерабатывающей промышленности, поскольку эта отрасль является одной из точек роста республиканской экономики.

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