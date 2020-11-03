Сеул, , 13:49 — REGNUM Пять крупнейших автопроизводителей Южной Кореи продали в октябре 2020 года на 1% меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на отраслевые данные.

Так, в октябре 2020 года объём продаж Hyundai, KIA, GM Korea, Renault Samsung и SsangYong Motor составил 700 782 автомобиля.

При это в Южной Корее эти пять автопроизводителей продали на 0,4% больше автомобилей, чем год назад. В октябре на внутреннем рынке Hyundai, KIA, GM Korea, Renault Samsung и SsangYong Motor реализовали 135 495 единиц. Но их зарубежные продажи снизились на 1,4%, до 565 287 единиц.

Ранее в Южной Корее была представлена стратегия корейского президента Мун Чжэ Ина, согласно которой до 2025 года в стране будет инвестировано более 20 трлн вон (около 17,5 млрд долларов) в разработку электромобилей и водородных автомобилей.

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