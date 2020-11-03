Москва, , 13:44 — REGNUM Цены на нефть идут вниз, пробивая психологические уровни и внушая тревогу относительно благополучия стран, для которых нефтедобыча является одним из основных источников пополнения бюджета, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Большие надежды возлагаются на сделку ОПЕК+, но вряд ли именно она окажет решающее влияние на нефтяные котировки. Тем более, что та же Саудовская Аравия, которая вполне способна пережить и $30 за баррель, весьма неохотно идет на меры, потенциально ведущие к потере уже освоенных рынков сбыта.

Да и другие страны не готовы серьезно снизить производство черного золота. Ожидать существенного сокращения добычи сланцевой нефти в США пока цены не приблизились к тем же $30, что является пределом рентабельности для многих производителей, пока не приходится.

Предполагается, что в случае победы демократов на выборах в США котировки на нефть устремятся вниз, ввиду приверженности Джо Байдена «зеленым технологиям». Этот фактор сыграет свою негативную роль, но не будет носить долговременного характера: слишком велико значение нефтедобычи и особенно нефтепереработки, отрасли в которой США является абсолютным мировым лидером.

В ситуации с прогнозируемыми перспективами рыночной конъюнктуры договоренность ОПЕК+ была бы эффективным регулятором цены. В условиях неопределенности восстановления мировой экономики даже существенное снижение добычи нефти окажет лишь кратковременный эффект на рыночные котировки.

В пользу замедления падения цен на нефть сыграет сезонный фактор (к зиме спрос увеличивается). Однако, кардинально переломить негативную тенденцию способен только позитивный результат комплекса стимулирующих мер, предпринимаемых Европейским Центробанком и правительствами ведущих стран для нормализации эффективного функционирования экономики в условиях пандемии, играющей роль постоянно действующего фактора.

Любое свидетельство о переходе к устойчивому росту ВВП в ведущих странах вернет нефть на уровень $42−45, в противном случае нисходящее движение нефтяного рынка продолжится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть, начали торговый день 2 ноября с обвала на 3−4%, что заставило вспомнить о тяжелой весне 2020 года.

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