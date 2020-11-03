Москва, , 13:51 — REGNUM Зимой 2020−2021 годов хитом продаж в туристической сфере станут горнолыжные туры. Об этом 3 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Горнолыжные туры будут хитом продаж этой зимой. И дело не в том, что закрыты Альпы», — сказала Ломидзе.

На высокий спрос влияет и конъюнктура рынка — в России образовался повышенный интерес к горнолыжному отдыху.

«Погодные условия уже сейчас кое-где позволяют кататься. Спрос высокий, но распространяется неравномерно. Хитом продаж будет Красная поляна. Она была востребована в прошлом году и в этом, я полагаю, будет аншлаг», — сказала Ломидзе.

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